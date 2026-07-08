Kaza, saat 17.00 sıralarında Adana-Konya kara yolunun Ereğli ilçesine bağlı Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'da görev yapan bir askeri birliğe ait zırhlı araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi.

Kazayı gören sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açık tuttu.

Yaralı asker hastaneye kaldırıldı

Kazada araçta bulunan askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı asker ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kazanın ardından devrilen zırhlı araç nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürüldü. Güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmaların ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik akışının normale dönmesi için ekiplerin bölgede çalışma yaptığı bildirildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Zırhlı aracın teknik durumu ile yol ve hava koşullarının da değerlendirileceği soruşturma kapsamında, kazaya ilişkin tüm ihtimallerin araştırıldığı öğrenildi. Yapılacak teknik incelemelerin ardından kazanın kesin nedeni netlik kazanacak.