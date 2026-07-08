AK Parti Meclis Üyesi Alper Birer mevzuata aykırılık ve ileride doğabilecek hukuki riskleri gerekçe göstererek, MHP Meclis Üyesi Kayhan Balta ise projenin yalnızca ALTSO'yu değil tüm meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarını kapsaması ve hukuki altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini savunarak ret gerekçelerini açıkladı. Alanya Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanırken, en çok tartışılan konulardan biri Oba Mahallesi'nde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yapılması planlanan ortak kullanım projesi oldu. Mecliste görüşülen madde kapsamında, belediyenin hissedarı olduğu Oba Mahallesi 350 Ada 1 Parsel'de yapılacak imar uygulamasının ardından tamamı belediye mülkiyetine geçecek parsel üzerine, tüm masrafları ALTSO tarafından karşılanacak bir yapı inşa edilmesi ve bu kapsamda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca ortak kullanım projesi protokolü hazırlanması ile Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e protokol imzalama yetkisi verilmesi görüşüldü. Komisyon tarafından uygun bulunan madde, mecliste CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilirken, AK Parti ve MHP grubu ret oyu verdi, İYİ Parti ise çekimser kaldı.

AK PARTİ: MEVZUATA AYKIRILIK OLUŞABİLİR

AK Parti Meclis Üyesi Alper Birer, ret kararının gerekçesini hukuki çekincelere dayandırdıklarını belirtti. Birer, söz konusu uygulamanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi kapsamında meslek kuruluşlarına taşınmaz tahsisi olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, Sayıştay denetim raporları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin görüşlerinin bu yönde olduğunu söyledi. Birer, "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak olan yapı ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla olan ilişkiler ile ilgili 75. maddesi hükümleri uyarınca ortak hizmet protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi anılan kanun maddesine göre meslek kuruluşlarına taşınmaz tahsisi olarak değerlendirilerek Sayıştay denetim raporlarında tenkit edilen bir konu olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu görüşler ve Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararında’da bu maddeye istinaden vermiş olduğu olumsuz görüş sebebiyle mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkacağı kanaatti oluşmuştur. Hem Alanya Belediyesini hem de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı korumak amacıyla ret verilmiştir. Söz konusu yapılacak yapı ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP: TEK BİR KURUM DEĞİL, TÜM ODALARI KAPSAMALI

MHP Meclis Üyesi Kayhan Balta ise Ticaret Odası'nın yatırımına karşı olmadıklarını vurgulayarak, projenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Balta, "Öncelikle Ticaret Odası için böyle bir yatırıma karşı olmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kentimizde sadece bir Ticaret Odası binası değil diğer sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının da bir geleceği, ortak bir yapıya ihtiyaç olduğu kesindir. Nitekim daha önceki belediye yönetimi döneminde de bu konuya ilişkin bir konuşma gündeme gelmiş. O projede yalnızca tek bir kuruma yönelik değil bir yapıdan ziyade tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını aynı çatı altında buluşturan bir yapı öngörülüyormuş. Bizler de böyle bir projenin daha yerinde ve isabetli olacağını düşünüyoruz. Haydar Bey 'Belediye ve Ticaret Odası aynı çatı altında kullanılacak' dedi. Biz de bunu çoğaltma açısından söylüyoruz. Bu nedenle yapılacak olan yatırımın yalnızca Ticaret Odası'na tahsisli bir alan olarak değil ofis ihtiyacı bulunan diğer meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin kanaatindeyiz. Bunlara ek olarak çok önemli bir detaydan bahsetmek isterim ki protokol sürecinde ileride yaşanılabilecek hukuki ve idari sorunların önüne geçilmesi adına bu alanın sembolik bir kira bedeli ile Ticaret Odası'na bırakılmasının kanunen daha doğru bir uygulama olacağını düşünmekteyiz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi