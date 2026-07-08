Kaza, saat 20.00 sıralarında Bağcılar'ın Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü, aracını istasyonda yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yaptı. Alışverişini tamamladıktan sonra yeniden direksiyon başına geçen sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti.

Markete daldı

Kontrolden çıkan 34 ML 3521 plakalı otomobil, büyük bir gürültüyle marketin camlarını kırarak içeri girdi. O sırada markette alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşarken, içeride bulunan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı müşteri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İş yerinde hasar oluştu

Kaza nedeniyle marketin camları kırılırken, raflar ve çeşitli ürünler de zarar gördü. Otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. İş yerinde oluşan maddi hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de inceleneceği öğrenilirken, sürücünün ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.