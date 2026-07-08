Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Düğürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada bulduğu şekeri yemeye başlayan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur'un boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğu fark eden ailesi, büyük panikle Efe'yi özel araçla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Batman'a sevk edildi

Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Efe'nin durumunun ağır olması nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Batman'a nakledilen Efe Sarıbatur, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların uzun süre verdiği yaşam mücadelesine rağmen 2 yaşındaki Efe Sarıbatur kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Olayın ardından küçük çocuğun cenazesinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek defnedileceği öğrenildi.

Uzmanlardan ailelere uyarı

Uzmanlar, özellikle 3 yaş altındaki çocukların küçük ve sert gıdaları yerken boğulma riski taşıdığına dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını yemek yerken yalnız bırakmamaları ve boğaza kaçma riski bulunan şeker, kuruyemiş ve benzeri yiyecekler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.