Olay, geçen yıl 2 Kasım akşamı Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hamit Göksel Yılmaz, iki yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'nin yürüdüğünü görünce otomobiliyle ters yöne girerek üzerlerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yere savrulurken, Yılmaz'ın olay yerinden ayrılmadan önce eski eşine, "Git kime söylüyorsan söyle" dediği öne sürüldü.

Anne ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice Ekiz ile oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk aynı gün taburcu edilirken, Hatice Ekiz'in ayak bileği ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu belirlendi. Tedavisi uzun süre devam eden Ekiz'in hayati fonksiyonlarını etkileyecek derecede yaralandığı raporlara yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hamit Göksel Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçmişte de birçok kez şikâyet edilmiş

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın eski eşi tarafından evlilikleri süresince birçok kez şiddet nedeniyle şikâyet edildiği belirtildi. Dosyada, Yılmaz hakkında daha önce kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, huzur ve sükûnu bozma ve çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydın bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, sanığın hem eski eşi hem de oğluna yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya koydu

Yargılama sürecinde dosyaya giren MOBESE görüntülerinde, sanığın otomobiliyle bir süre bölgede beklediği, ardından Hatice Ekiz ile oğlunu görünce karşı şeride geçerek üzerlerine sürdüğü anlar yer aldı. Görüntüler, mahkemenin değerlendirmesinde önemli deliller arasında gösterildi.

"Kaza oldu" savunması yaptı

Mahkemedeki savunmasında olayın kasıtlı olmadığını öne süren Hamit Göksel Yılmaz, eski eşi ile oğluna zarar vermek istemediğini belirterek beraatini talep etti. Hatice Ekiz ise yıllarca şiddet gördüğünü, boşandıktan sonra da takip ve tacize maruz kaldığını anlatarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeden indirimsiz ceza

Menemen 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eski eşi Hatice Ekiz'e yönelik eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğuna hükmetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen suçta eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 18 yıl hapse indirildi. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir iyi hal indirimi uygulamadı.

Ayrıca sanığın, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Böylece Hamit Göksel Yılmaz, toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.