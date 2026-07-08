Olay, Sulusaray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olan Dursun Almamış'ı yaklaşık dört gün önce kene ısırdı. Vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı belirtilen Almamış, ilk günlerde herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Aradan geçen birkaç günün ardından yüksek ateş, halsizlik ve rahatsızlık şikâyetleri yaşayan Almamış, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk değerlendirmede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi üzerinde durulurken, Almamış tedavi altına alındı. Ancak sağlık durumunun ağırlaşması üzerine doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi yarın toprağa verilecek

Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Dursun Almamış'ın cenazesinin, yarın Tokat'ın Sulusaray ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Uzmanlardan kene uyarısı

Yaz aylarında özellikle kırsal alanlarda kene vakalarının arttığına dikkat çeken uzmanlar, vücuda tutunan kenelerin çıplak elle çıkarılmaması ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene yoluyla bulaşabilen ve erken müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturabilen enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar; yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve kanama gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor.