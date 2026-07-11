Eski model Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yaklaşık beş yıldır devam eden birlikteliğini sonlandırma kararı aldı. Çiftin, fikir ayrılıkları yaşaması üzerine ilişkilerini daha fazla yıpratmamak amacıyla dostça ayrıldıkları belirtildi.

Daha önce de kısa süreli bir ayrılık yaşayan ikili, birbirlerine ikinci bir şans vererek ilişkiye devam etme kararı almıştı. O dönemde kameralara yansıyan Şener, ruh eşini bulduğunu ve birbirlerinden vazgeçemediklerini ifade etmişti. Ancak Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığına göre, ünlü çift bu ikinci şansı değerlendiremedi ve ilişkilerini tamamen bitirdi.

AYRILIK NEDENİ VE İBRAHİM KUTLUAY İDDİASI

Ayrılık kararının ardından Şener, süreci dostane bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, fikir uyuşmazlıkları sebebiyle yollarını ayırdıklarını açıkladı. Gündeme gelen bir diğer konu ise Şener'in geçtiğimiz günlerde eski eşi İbrahim Kutluay ile oğulları Ömer'in basketbol maçında bir araya gelmesi oldu. Maç sırasındaki samimi sevinç görüntülerinin ayrılığa zemin hazırladığı öne sürüldü.

Bu iddialara yanıt veren Şener, durumun eski eşiyle ilgisi olmadığını net bir dille ifade etti. Eski manken, çocuklarının mutluluğu için İbrahim Kutluay ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ve bunun dışında farklı bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

ŞENER'İN GÖZ ÖNÜNDEKİ ÖZEL HAYATI NEDEN İLGİ ÇEKİYOR?

Türkiye güzellik yarışmalarıyla tanınan Demet Şener'in özel hayatı, özellikle İbrahim Kutluay ile yıllar süren evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin ardından magazin basınının odağında yer alıyor. Kamuoyu, Şener'in uzun soluklu ilişkilerindeki iniş çıkışları ve aile dinamiklerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.