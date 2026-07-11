Ünlü manken Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı habere göre, daha önce de kısa süreli bir ayrılık yaşayıp barışan çift, beş yıllık ilişkilerini bu kez tamamen bitirme kararı aldı. Şener, ayrılığın temelinde fikir ayrılıklarının yattığını ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak için dostça yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir süreç yaşayan ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. O dönem ayrılık gerekçesini "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" sözleriyle ifade eden Şener, barışmalarının ardından ruh eşini bulduğunu belirtmişti. Ancak çiftin ilişkilerini onarmak adına verdikleri bu ikinci şans da ayrılıkla sonuçlandı.

İBRAHİM KUTLUAY İDDİASI DOĞRU MU?

Son günlerde Demet Şener'in, eski eşi İbrahim Kutluay ile oğulları Ömer'in basketbol maçında bir araya gelmesi kamuoyunun dikkatini çekmişti. Maç esnasında oğullarının başarılı performansı üzerine eski eşlerin sarılarak sevinçlerini paylaşması, Tolga Arman ile yaşanan ayrılığın asıl nedeni olarak öne sürüldü.

Bu iddialara net bir dille yanıt veren Şener, eski eşiyle olan görüntülerin ayrılıkla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Çocuklarının mutluluğu için İbrahim Kutluay ile her zaman bir araya geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini belirten ünlü isim, bunun dışında aralarında herhangi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

5 YILLIK İLİŞKİNİN DALGALI SÜRECİ

Demet Şener ve Tolga Arman'ın ilişkisi, magazin dünyasında genellikle sakin ve saygı çerçevesinde yürütülen bir birliktelik olarak biliniyordu. Çiftin özellikle son bir yıl içinde yaşadığı ayrılık ve barışma döngüsü, kamuoyunda da yakından takip edilen bir konu haline gelmişti. Uzun süreli ilişkilerde yaşanan bu tür tıkanıklıklar, ünlü isimlerin özel hayatlarındaki denge arayışını ve kamuoyu önünde ebeveynlik dinamiklerini nasıl yönettiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.