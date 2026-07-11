Antalya kent merkezinin en yoğun noktalarından Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalıyol) bulunan bir işletme, tuvalet kullanımını dışarıdan gelenler için ücretli hale getirdi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, dükkanın girişine "Müşteri harici tuvalet kullanımı 20 TL" yazılı bir uyarı asıldı.

Yaz sezonunun gelmesiyle artan turist ve yaya trafiği, bölgedeki dükkanların altyapı yükünü artırdı. İşletme yetkilileri, gün içinde sadece tuvaleti kullanmak için içeri girenlerin sayısındaki artışın temizlik, su ve hijyen malzemesi maliyetlerini ciddi oranda yükselttiğini bildirdi. Bu tablo karşısında esnaf, çareyi dışarıdan gelenlere yönelik kullanım bedeli belirlemekte buldu.

VATANDAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ

Uygulama, caddeyi kullanan vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı kişiler esnafın artan giderler karşısında haklı olduğunu savunurken, bir kesim ise şehir merkezindeki umumi tuvalet eksikliğine dikkat çekerek temel bir ihtiyacın ticari boyuta taşınmasını eleştirdi. Kamuya ait ücretsiz ve erişilebilir alanların yetersizliği bölge halkı tarafından yeniden tartışma konusu yapıldı.

TURİZM BÖLGELERİNDE BENZER SORUNLAR YAŞANIYOR MU?

Turizm sezonunda nüfusu katlanan Akdeniz sahillerinde, umumi altyapı yetersizlikleri genellikle özel işletmelerin omuzlarına biniyor. Antalya merkezde yaşanan bu gelişme, benzer yaya trafiğine ve turist yoğunluğuna sahip Alanya gibi diğer turizm merkezlerinde de esnafın karşılaştığı gizli maliyetleri akıllara getiriyor. Uzmanlar, yerel yönetimlerin işlek caddelerde hijyenik umumi tuvalet sayısını artırmasının hem esnafın operasyonel yükünü hafifleteceğini hem de genel ziyaretçi memnuniyetini yükselteceğini aktardı.