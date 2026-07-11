Antalya'nın tarihi ve kültürel simgelerinden Kaleiçi Yat Limanı ile onu dalgalara karşı koruyan mendireğin geleceği için sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası harekete geçti. Şiddetli fırtınalarda teknelerin zarar görmesini engellemek ve tarihi dokuyu güvence altına almak amacıyla Antalya Denizcileşme Platformu ile FORUM X ANTALYA'nın ortak bir çalışma grubu kurduğu duyuruldu.

Geçmiş yıllarda Akdeniz'de etkili olan şiddetli fırtınalarda dalgaların mendireği aşması, liman içerisindeki deniz araçlarında hasarlara ve tarihi yapıda yıpranmalara yol açmıştı. Denizcilik uzmanlarının uzun süredir bölgenin tahkim edilmesi gerektiği yönündeki çağrıları üzerine, süreci bilimsel ve pratik bir zemine oturtmak için somut bir adım atılmış oldu.

"GÜÇLÜ MENDİREK, GÜÇLÜ LİMAN"

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, yürütülen ortak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, projelerin hem bilimsel verilere dayanacağını hem de liman esnafı ile denizcilerin günlük ihtiyaçlarına yanıt vereceğini bildirdi. Ünlü, Antalya'nın sosyo-ekonomik hafızasında önemli bir yeri olan limanın geleceğini inşa etmek adına sorumluluk aldıklarını belirterek, ortak akıl mekanizmasıyla çözüm odaklı projeler geliştirdiklerini aktardı.

PROJE DENİZCİLER İÇİN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİP?

Akdeniz havzasında son yıllarda artış gösteren şiddetli hava olayları, tarihi limanların altyapı dayanıklılığını daha hayati bir noktaya taşıyor. Kaleiçi mendireğinin güçlendirilmesi, sadece yüzyıllık kültürel mirasın korunması anlamına gelmiyor; aynı zamanda bölgede turizm ve taşımacılık faaliyeti gösteren denizci esnafının ekonomik sürdürülebilirliği ve can güvenliği açısından da zorunlu bir altyapı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Çalışma grubunu oluşturan paydaşlar, süreci "Kaleiçi'ni koruyor, Antalya'yı denizle bağlıyoruz" vizyonuyla yürüttüklerini vurguladı. Hazırlanacak modernizasyon ve güçlendirme projelerinin önümüzdeki günlerde yerel yönetimler, kent dinamikleri ve ilgili bakanlıklarla paylaşılarak hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.