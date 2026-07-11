Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyaca ünlü kirazın hasat dönemi başladı. Bu yıl rekoltede yüzde 80'e varan artış yaşanmasına rağmen, alım fiyatlarının beklentilerin çok altında kalması üreticilerde hayal kırıklığı yarattı.

Eber Gölü'nün mikro klima etkisiyle yetişen ve büyük oranda Avrupa'ya ihraç edilen üründe fiyatlar maliyetleri karşılamıyor. Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç'in aktardığına göre, birinci kalite kirazın kilogramı piyasada en fazla 60 liradan işlem görüyor. İkinci sınıf ürünler 25, 30 ve 40 lira arasında, organik kirazlar ise 45 liradan alıcı buluyor. Ortalama fiyatın 45 liraya kadar gerilediğini belirten Dinç, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için kilogram fiyatının en az 150 lira olması gerektiğini vurguladı.

MALİYETLER VE İŞÇİLİK GİDERLERİ ARTIYOR

Günlük işçi yevmiyelerinin 1500 lira sınırına dayandığını duyuran Dinç, bahçedeki iş organizasyonunun da masrafları katladığını ifade etti. On işçiden dördünün sadece ürün seçme işlemine ayrılmak zorunda kaldığını, bunun da günlük toplama kapasitesini düşürerek maliyetleri doğrudan etkilediğini belirtti.

REKOLTE ARTIŞI FİYATLARA NASIL YANSIDI?

Geçtiğimiz yıllarda 25 bin ile 30 bin ton arasında değişen rekoltenin bu yıl yüzde 70 ila 80 oranında artarak 55 bin tonu aşması bekleniyor. Bölgedeki yaklaşık 30 bin dekarlık meyve bahçesinin sadece 600 dekarlık kısmında dolu zararı görülürken, genel verimdeki bu tarihi artış arz fazlası yaratarak fiyatların 150 liralık beklentinin ortalama üçte biri oranında kalmasına zemin hazırladı.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölge üreticilerinden Kadir Süzer, yıl boyunca budama, ilaçlama ve gübreleme gibi ağır maliyetli süreçleri yönettiklerini söyledi. Sabah 05.00'te başlayan mesailerinin akşama kadar sürdüğünü belirten Süzer, 6 dönümlük bahçesindeki 250 ağaçtan bu sezon 5 ile 6 ton arasında ürün almayı hedeflediğini açıkladı. Süzer, kaliteli ürünlerini 55-60 lira bandında satmak zorunda kaldığını ve gelecek yıllarda üretime devam edebilmek için fiyatların 150 lira seviyesine çıkmasının şart olduğunu dile getirdi.