Antalya'nın tarihi simgelerinden Kaleiçi Yat Limanı'nda uzun süredir yapısal bütünlüğünü kaybetme riski taşıyan mendirek için harekete geçildi. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, bölümlerinde ciddi açılmalar tespit edilen yapının onarımı amacıyla yeni bir inisiyatif oluşturuldu.

Antalya Denizcileşme Platformu ve FORUM X ANTALYA iş birliğiyle başlatılan çalışma, limanın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Süreç, ortak akıl ekseninde akademik ve uygulamalı projelerle yürütülecek.

GÜÇLÜ MENDİREK İÇİN ORTAK AKIL

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada güçlü mendirek ve güvenli liman vurgusu yaptı. Ünlü, kentin sosyo-ekonomik ve kültürel hafızasında kritik bir konuma sahip olan yat limanı için sorumluluk üstlendiklerini kamuoyuna duyurdu. Akdeniz'in önemli turizm değerlerinden biri olan bölgenin, modern ve sürdürülebilir bir denizcilik vizyonuyla geleceğe taşınması planlanıyor.

YAPI NEDEN RİSK ALTINDAYDI?

Kaleiçi Yat Limanı'nı Akdeniz'in sert dalgalarından koruyan ana yapı konumundaki mendirek, yıllar içinde çevresel faktörlerin etkisiyle yıpranmıştı. Yapıdaki çatlak ve açılmalar, sadece tarihi dokuyu değil, içeride demirli bulunan teknelerin güvenliğini de doğrudan tehdit ediyordu. Bu nedenle başlatılan yeni sürecin, limanın fiziki güvenliğini kalıcı olarak sağlaması bekleniyor.

İzzet Ünlü'nün açıklamalarında, geliştirilen çözüm odaklı projelerin uygulanma aşamasında tüm paydaşlarla iş birliğine devam edileceği belirtildi. Sürecin ilerleyen dönemlerinde, mendirekteki fiziki müdahale takviminin de kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.