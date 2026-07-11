Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 13-17

Temmuz haftasına ait nakit kâr payı (temettü) dağıtım süreçleri netleşti. Açıklanan takvime göre, yeni haftada farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş ayrı şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak.

Temettü verecek şirketler arasında İşbir Holding (ISBIR), Gentaş Kimya (GENTS), Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), Ege Profil Ticaret (EGPRO) ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS) bulunuyor. Paylaşılan verilere göre haftanın en yüksek kâr payı ödemesini Göltaş Çimento gerçekleştirecek.

ŞİRKETLERİN ÖDEME MİKTARLARI VE TARİHLERİ

İşbir Holding (ISBIR), pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL kâr payı dağıtacak. Şirketin hak kullanım tarihi 13 Temmuz, hesaplara geçecek ödeme tarihi ise 16 Temmuz olarak belirlendi.

Gentaş Kimya (GENTS) yatırımcılarına pay başına brüt 0,2052545 TL, net 0,1744663 TL ödeme yapacak. Hak kullanım tarihi 14 Temmuz olan şirketin nakit aktarım tarihi 17 Temmuz olacak.

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), toplamda dört taksitte dağıtacağı temettünün ikinci taksitini bu hafta yatırımcılarına ulaştıracak. Pay başına brüt 0,0066003 TL tutarındaki ödeme için hak kullanım tarihi 14 Temmuz, ödeme tarihi 17 Temmuz şeklinde açıklandı.

Ege Profil Ticaret (EGPRO) ise iki taksit halinde planlanan ödemesinin ikinci kısmını gerçekleştirecek. Pay başına brüt 0,6422018 TL verilecek işlemin hak kullanım tarihi 16 Temmuz, ödeme tarihi 20 Temmuz olarak duyuruldu.

Haftanın en yüksek kâr payını dağıtacak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS), pay başına brüt 4,1666666 TL, net 3,5416666 TL ödeme yapacak. Şirketin hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 21 Temmuz olarak bildirildi.

TEMETTÜ HAK KULLANIMI NASIL İŞLİYOR?

Borsa İstanbul standartlarına göre, yatırımcıların nakit kâr payı alabilmeleri için hak kullanım tarihi başlangıcında ilgili hisse senedine sahip olmaları gerekiyor. Hak kullanım tarihinde hisseyi elinde bulunduran yatırımcıların yatırım hesaplarına, belirlenen net temettü tutarı genellikle iki iş günü sonrasında (ödeme tarihinde) otomatik olarak aktarılıyor.