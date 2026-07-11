Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hem oyun kurucu hem de kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı.

NBA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyeri boyunca dünyanın en üst düzey basketbol organizasyonu olan Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Jeffries, sahaya çıktığı takımlarla adından söz ettirdi. Başarılı sporcunun geçmişte formasını giydiği ekipler arasında Sacramento Kings, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks ve Charlotte Hornets yer alıyor.

TRANSFERİN TAKIMA KATKISI NE OLACAK?

Farklı NBA organizasyonlarında edindiği saha içi tecrübesiyle öne çıkan DaQuan Jeffries'in, Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğine ve dış atış performansına doğrudan etki etmesi öngörülüyor. Siyah-beyazlı ekibin bu hamleyle birlikte, zorlu lig maratonunda oyun kurucu rotasyonunu genişleterek elini güçlendirdiği değerlendiriliyor.