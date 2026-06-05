Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Neşet Koçlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları öğle saatlerinde acı bir sonla tamamlandı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurdu ve sosyal medya üzerinden de yardım çağrılarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, polis güçleri ve sivil gönüllülerin katılımıyla geniş çaplı bir tarama faaliyeti başlatıldı.

ARAMALAR KARSAK DERESİ'NDE YOĞUNLAŞTI

Ekipler, arama stratejisi kapsamında özellikle dere yatakları, kırsal kesimler ve yol güzergahlarını mercek altına aldı. Orhangazi yolu üzerinde yer alan Karsak Deresi'nin üst kısımları ile otoyol çevresindeki zorlu arazide yürütülen çalışmalar sonucunda, arama personeli Koçlu'nun bedenini bu bölgede tespit etti.

KIRSAL ALANLARDA ARAMA KURTARMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İleri yaşta ve kayıp statüsündeki bireylerin aranmasında, AFAD koordinasyonundaki ekipler genellikle kişinin son görüldüğü noktadan başlayarak su kaynakları ve ana yollara doğru çemberi genişletiyor. Dere yatakları ve engebeli araziler, yaşlı bireylerin yön kaybı veya düşme riski taşıdığı öncelikli alanlar olarak haritalandırılarak taranıyor.

Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından nöbetçi bölge savcısı incelemelerde bulundu. Neşet Koçlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.