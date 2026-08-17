Siber dolandırıcılık vakalarının artması üzerine gece saatlerinde yapılan mobil bankacılık işlemlerine yönelik uluslararası alanda yeni güvenlik tedbirleri gündeme geliyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı bankacılık sektörüne gece transferlerinin kısıtlanması yönünde resmi bir tavsiye sundu.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, özellikle kullanıcıların uyuduğu saatlerde hesaplara yetkisiz erişim sağlanarak yapılan çevrimiçi transferlerin teknik olarak engellenmesi veya sınırlandırılması planlanıyor. Ayrıca telefon numarasıyla gerçekleştirilen anlık para gönderimleri ve nakit çekim işlemleri için günlük ve aylık üst limitler getirilmesi hedefleniyor. Atıl durumda olan veya yüksek bakiye içeren hesapların daha sıkı denetlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT UYGULAMALAR

Benzer güvenlik önlemleri Türkiye'de BDDK düzenlemeleri kapsamında halihazırda uygulanıyor. Türkiye'deki bankacılık sisteminde saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında yapılmak istenen yüksek tutarlı ve riskli para transferlerinde, çipli kimlik kartı ve NFC doğrulaması zorunlu tutuluyor. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemlerde ise tekil transfer limiti 100.000 TL olarak uygulanarak olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KULLANICILAR BİREYSEL OLARAK NE YAPABİLİR?

Bankacılık uzmanları, kurumsal güvenlik duvarlarına ek olarak bireysel tedbirlerin de alınması gerektiğini bildiriyor. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden günlük EFT ve FAST işlem limitlerini sadece günlük ihtiyaçları karşılayacak seviyelere indirmek, olası bir cihaz hırsızlığı veya siber saldırı durumunda hesaplardan yüksek miktarda para çıkışını engelleyen en pratik koruma yöntemi olarak öne çıkıyor.