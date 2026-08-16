ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile geçmişte gerçekleştirdiği görüşmelerden bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İki liderin yan yana ve ciddi bir ifadeyle görüldüğü fotoğrafın ardından Trump’ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Fotoğraftaki görüntünün iki lider arasındaki diyaloğu tam olarak yansıtmadığını ifade eden Trump, Kim Jong Un ile ilişkilerinin iyi olduğuna vurgu yaptı. Trump, birlikte gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında daha samimi görüntülerin de ortaya çıktığını belirtti.

“GÜLÜMSEDİĞİMİZ PEK ÇOK FOTOĞRAF VAR”

Donald Trump, paylaşımında fotoğraftaki ifadelerinin dışarıdan bakıldığında “dostça olmayan” bir görüntü oluşturabileceğine işaret etti. Ancak Kuzey Kore lideriyle bir araya geldikleri dönemlerde gülümsedikleri çok sayıda fotoğrafın bulunduğunu hatırlattı.

Trump, paylaşımında, “Bu fotoğraftaki dostça olmayan görünüme rağmen, gülümsediğimiz pek çok fotoğraf var. Kim Jong Un ve ben harika anlaşıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, iki lider arasında geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yüz yüze temasları da yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP İLE KIM ARASINDAKİ TEMASLAR GÜNDEME GELDİ

Donald Trump ile Kim Jong Un, Trump’ın önceki başkanlık döneminde çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. İki liderin gerçekleştirdiği temaslar, ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler açısından uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer almıştı.

Trump’ın son paylaşımında doğrudan Kim Jong Un ile arasındaki kişisel diyaloğa vurgu yapması, Kuzey Kore liderine ilişkin yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLI MESAJ

Trump’ın paylaşımında özellikle fotoğraftaki ciddi görüntü ile mesajındaki sıcak ifadeler arasındaki karşıtlık dikkat çekti. ABD Başkanı, bu görüntünün yanıltıcı olabileceğini belirterek Kim Jong Un ile iyi bir iletişime sahip olduklarını savundu.

Trump’ın “harika anlaşıyoruz” sözleriyle yaptığı paylaşım, ABD-Kuzey Kore ilişkileri ve iki lider arasındaki geçmiş temasların yeniden konuşulmasına neden oldu.