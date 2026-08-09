Rus turistlerden Alanya plajları için şikâyet gelmedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Alanya’daki deniz ve plaj temizliği konusunda 2026 sezonunda Rus turistlerden tur operatörlerine şikâyet ulaşmadığını açıkladı.

Alanya sahillerinde son haftalarda gündeme gelen plastik atıklar ve deniz kirliliği tartışmaları Rusya’ya da yansıdı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Alanya’da tatil yapan Rus turistlerin plajların ve denizin temizliği konusunda tur operatörlerine herhangi bir şikâyet iletmediğini bildirdi.

ATOR’un basın servisi tarafından RBC’ye yapılan açıklamada, “2026 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi, tur operatörleri Alanya’daki tatil bölgelerinde denizin ve otel plajlarının temizliği konusunda turistlerden şikâyet geldiğini kaydetmiyor” denildi.

ALANYA’DA DENİZ KİRLİLİĞİ GÜNDEMDE

ATOR’un açıklaması, Alanya kıyılarında plastik ve ambalaj atıklarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Alanya Belediyesi de temmuz ayında geri dönüşüm ve plastik kasa üretimi yapan işletmelere yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde atık yönetimi, çevre temizliği ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli de 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada deniz temizliğinin turizm açısından doğrudan önem taşıdığına işaret ederek, “Turizmde rekabet artık temiz çevre ve sürdürülebilirlikle yapılıyor. Denizimizi koruyamazsak, rekabet gücümüzü kaybederiz” dedi.

1 TONU AŞKIN ATIK DENİZDEN TOPLANDI

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre belediyenin deniz yüzeyi temizleme aracı, yalnızca haziran ve temmuz aylarında denizden toplam 1 ton 152 kilogram atık topladı.

Araç, Balıkçı Barınağı ile Dinek ve Damlataş arasındaki ulaşabildiği bölgelerde haftanın yedi günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

RUSYA PAZARI İÇİN ŞİMDİLİK OLUMSUZ SİNYAL YOK

Alanya’da deniz kirliliğine yönelik yerel tartışmalar sürerken ATOR’un açıklaması, sorunun şu ana kadar Rus turistlerin tur operatörlerine yaptığı resmi şikâyetlere yansımadığını gösteriyor.

Ancak sahillerden toplanan atık miktarı ve belediyenin geri dönüşüm işletmelerine yönelik denetimleri, deniz temizliğinin turizm sezonu boyunca Alanya açısından yakından takip edilmesi gereken başlıklardan biri olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Gazetem Rusya / ATOR / Alanya Belediyesi