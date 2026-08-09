AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yıl dönümü kapsamında Alanya’da anlamlı bir program düzenlenecek. AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşundan bugüne teşkilatta görev almış ve hayatını kaybetmiş teşkilat mensupları ile şehitler için dua programı gerçekleştirilecek. Program, 10 Ağustos Pazartesi günü akşam namazının ardından Cikcilli Mahallesi Şanlı Camii’nde yapılacak. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, programa ilişkin yaptığı açıklamada, teşkilatın geçmişten bugüne emek veren isimlerini unutmadıklarını belirterek, “AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenleyeceğimiz dua programında; kuruluşumuzdan bugüne davamıza emek vermiş, ebediyete irtihal eden teşkilat mensuplarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd edeceğiz” dedi.

“DUALARDA BULUŞACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tavlı, tüm teşkilat mensupları ile Alanya halkını programa davet ederek, “Birlik ve beraberlik içerisinde dualarda buluşacağımız programımıza tüm teşkilat mensuplarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi