Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm sezonunun yoğun olarak devam ettiği ilçede safari araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Demirtaş Mahallesi Sapadere bölgesinde yapılan uygulamada 23 safari aracı kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi.

Alanya’nın özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören safari turlarına yönelik denetimler devam ediyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve safari araçlarının güvenli şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla 8 Ağustos 2026 tarihinde Demirtaş Mahallesi Sapadere bölgesinde uygulama yaptı.

23 SAFARİ ARACI TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama kapsamında bölgede faaliyet gösteren toplam 23 safari aracı denetlendi. Araçlar ve sürücüler trafik güvenliği açısından kontrol edilirken, özellikle turizm sezonunda artan araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle kurallara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Safari turlarının yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerde hem turistlerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde sürücülere de çeşitli uyarılarda bulunuldu.

SÜRÜCÜLERE GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARISI

Denetimler sırasında safari aracı sürücülerine trafik kurallarına eksiksiz şekilde uymaları gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, güvenli sürüşün sağlanması ve trafik içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda sürücülere bilgilendirme yaptı.

Özellikle turistik bölgelerde gerçekleştirilen safari turlarında trafik güvenliğinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, sürücülerin yol ve trafik şartlarına uygun şekilde hareket etmeleri istendi.

TURİZM SEZONU BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Alanya’da turizm sezonunun yoğunluğuyla birlikte safari turlarına olan ilgi de devam ederken, jandarma ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik uygulamalarını sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen denetimlerle safari araçlarının güvenli şekilde faaliyet göstermesinin yanı sıra bölgedeki genel trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Jandarma ekiplerinin benzer uygulama ve kontrollerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. (Şerife ÇOBAN)