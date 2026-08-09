YEME-içme sektöründe işletmelerin ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu belirten Kaya, bir yandan KDV yükü ve artan giderlerin, diğer yandan yemek kartları, POS cihazları ve dijital yemek platformlarının yüksek komisyon oranlarının işletmecileri zorladığını ifade etti.

Kaya, özellikle sektördeki KDV oranının işletmeler açısından önemli bir yük oluşturduğunu belirterek, lokanta ve restoranlarda KDV oranının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Yemek kartı şirketleri, bankaların POS uygulamaları ve dijital yemek platformlarının aldığı yüksek komisyonlara da dikkat çeken Kaya, bu oranların yeniden düzenlenerek makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İşletmelerin geçmiş dönemlerden biriken SGK ve vergi borçlarının da sektörün önündeki önemli sorunlardan biri haline geldiğini belirten Kaya, borçların üzerindeki faiz yükünün hafifletilerek ana paranın uzun vadeli ve ödenebilir şekilde yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaya, “Lokanta ve restoranlarımız yalnızca işletmecilerimizin değil, yüz binlerce çalışanımızın da ekmek kapısıdır. İşletmelerimizin ayakta kalmasını, iş yapmasını ve istihdamını korumasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Lokanta ve restoran işletmecilerimizin sorunlarını görmeli, sektörün üzerindeki yükü hafifletmeliyiz.” dedi.

Kaya, lokanta ve restoran işletmecilerinin yaşadığı sorunları Meclis’te dile getirmeye ve sektörün taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.