Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya’da hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı yüzde 70, rüzgar hızı ise saatte 15 kilometre olarak ölçüldü. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 15.00 arasında hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaştı.

SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Kentte sıcak havanın etkisini artırmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin adresi Konyaaltı Sahili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, Akdeniz’in serin sularında vakit geçirdi.

Sahilde yoğunluk oluşurken, vatandaşların bir bölümü denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise şezlong ve havlularının üzerinde güneşlendi.

AKDENİZ’İN MAVİ SULARINDA SERİNLEDİLER

Sıcak havadan kaçmak isteyen tatilciler uzun süre denizde kaldı. Bazı kişiler yüzerek vakit geçirirken, bazıları ise kayalıklardan Akdeniz’in mavi sularına atladı.

Su sporlarını tercih edenler de sahilde renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili’nde deniz keyfi gün boyunca devam ederken, sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde denizdeki yoğunluğun arttığı görüldü.

NEM YÜZDE 70’E ULAŞTI

Antalya’da sıcaklığın daha yoğun hissedilmesinde yüksek nem oranı da etkili oldu. Yüzde 70 olarak ölçülen nem nedeniyle termometreler 33 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık 39 dereceye çıktı.

Yaz sezonunun en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığı Antalya’da sıcak havayla birlikte sahiller de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Konyaaltı Sahili’ndeki hareketlilik gün boyunca sürdü.