Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Meclis gündemindeki torba yasada yer alan istihdam desteği talebine Alanya'dan da güçlü bir destek geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, sigortalı çalışan başına öngörülen aylık 3 bin 500 TL'lik prim desteğinin tüm yıla yayılmasını istedi.

Turizm sektörünün yüzlerce farklı iş kolunu besleyen bir ekosistem olduğunu hatırlatan Erdem, nitelikli insan kaynağını korumanın yolunun işletmelere verilecek desteklerden geçtiğini aktardı. İşletmelerin üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesiyle kalifiye personelin sektörde tutulabileceği belirtildi.

TURİZMDE 12 AY HEDEFİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya gibi ağırlıklı olarak yaz sezonunda faaliyet gösteren bölgelerde, kış aylarında personelin mecburi olarak işten çıkarılması sektörel hizmet kalitesini doğrudan etkiliyor. Prim desteğinin 12 aya çıkarılması, konaklama tesislerinin kışın da personelini istihdam etmesini teşvik ederek hem kayıtlı çalışmayı güçlendirecek hem de yerel ekonominin canlı kalmasını sağlayacak.

Alanya'da turizm sezonunu tüm yıla yaymak amacıyla yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Erdem, TBMM'den çıkacak olası bir 12 ay destek kararının sektörün geleceği açısından hayati bir adım olacağını vurguladı.