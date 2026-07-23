Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Phaselis Antik Kenti kıyılarında, artan deniz kirliliği ve mikroplastik tehdidine karşı kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu faaliyete, 2021 yılından bu yana Antalya Limanı'nı işleten Katarlı Q Terminal şirketi destek sağladı.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan etkileyen deniz çöpleri, bölgedeki turizm merkezlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Valilik bünyesinde 10 Temmuz'da düzenlenen ve ilgili kurumların katıldığı toplantının ardından hayata geçirilen eylem planı kapsamında, "Çöp Kapar" sistemi kullanılarak deniz yüzeyindeki atıklar toplandı.

VALİLİKTEN ŞİRKETE TEŞEKKÜR MESAJI

Antalya Valiliği'nin resmi açıklamasına göre, bölgede yürütülen faaliyetlerde Katarlı şirketin katkısı özellikle vurgulandı. Açıklamada, Vali Hulusi Şahin, Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'ın katılımıyla denizlerin kaynağında korunmasına yönelik bariyer uygulamalarının sürdürüleceği bildirildi. Kurum, ortak çevre seferberliğine desteklerinden ötürü Q Terminal'e teşekkürlerini iletti.

Kasım 2026'da Antalya'nın ev sahipliği yapacağı küresel iklim zirvesi COP31 öncesinde kentteki hazırlıklar hız kazandı. Mavi Akdeniz İnisiyatifi çatısı altında yürütülen projelerle denizel ekosistemin korunması hedefleniyor. Phaselis'teki çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Dr. Çiğdem Hacıoğlu da katılım gösterdi.

EYLEM PLANINDAKİ KOPYA İÇERİK TARTIŞMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesiyle hazırlanan Deniz Çöpleri Eylem Planı'nın yeni dönemi ise eleştirilerin odağında yer alıyor. 2020-2024 yıllarını kapsayan planın içeriğinin, 2025-2030 dönemi için hazırlanan metne birebir kopyalandığı ve 2019 yılına ait eski fotoğrafların kullanıldığı belirtildi. Mevzuatın gerektirdiği önleyici denetimler yerine yaklaşan COP31 zirvesi öncesi sadece farkındalık etkinliklerine ağırlık verilmesi yerel kamuoyunda tartışılıyor.

ALANYA VE DİĞER İLÇELERE YANSIYACAK MI?

Raporda yer alan verilere göre plastik parçacıkları ve deniz çöpleri, Kemer'in yanı sıra Alanya gibi önemli turizm merkezlerinde de ciddi yoğunluk gösteriyor. Kirliliğin belirginleştiği Çıralı, Olimpos ve Kemer sahillerinde devam edeceği öngörülen temizlik seferberliğinin, ilerleyen süreçte Alanya kıyılarına yönelik olası yansımaları turizmciler tarafından yakından takip ediliyor. Katarlı şirketin sezon ortasında başlattığı bu desteğin diğer riskli bölgelere genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.