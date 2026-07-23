Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Lavanta Tanıtım Etkinlikleri, doğaseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki Gedelme Yaylası'nda kurulan bahçe, mor rengiyle özellikle fotoğraf tutkunlarının yeni rotası haline geldi. Etkinliklerin ilk etabına Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü de katılarak ziyaretçilere eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda tarıma kazandırılan 2 bin 650 metrekarelik arazide hasat dönemi coşkusu yaşanıyor. Ziyaretçiler için alana salıncak, tahterevalli, eşek maketi, dilek ağacı ve fotoğraf çekim çerçeveleri gibi özel konseptler yerleştirildi.

BÖLGEDEKİ DİĞER TURİSTİK NOKTALAR NELER?

Lavanta bahçesine düzenlenen turlar, sadece tarım turizmiyle sınırlı kalmıyor. Bölgeye giden vatandaşlar, aynı rota üzerinde bulunan Gedelme Kalesi'ni, Gedelme Mağarası'nı ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip anıt çınar ağacını da ziyaret etme fırsatı yakalıyor. Bu zengin rota, Kemer'in yayla ve kültür turizmi potansiyelini birleştirerek ziyaretçilere tam gün süren bir deneyim sunuyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI NE ZAMAN BİTİYOR?

Belediye kaynaklarından yayımlanan bilgilere göre, vatandaşlar için sağlanan ücretsiz ulaşım desteğiyle gerçekleştirilen tanıtım gezileri, 28 Temmuz Salı günü yapılan etkinliğin ardından 30 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek son programla tamamlanacak. Ziyaretçiler, bu tarihe kadar hem lavanta hasadına tanıklık edebilecek hem de doğa içinde keyifli vakit geçirebilecek.