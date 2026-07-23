Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan 12 katlı bir rezidansın zemin katında başlatılan tadilat çalışmaları, bina sakinleri arasında güvenlik endişesi yarattı. İşyerine getirilen ağır iş makinelerinin kullanımı sırasında binada şiddetli sarsıntılar meydana gelmesi üzerine vatandaşlar binayı tahliye ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bina sakinlerinin iddialarına göre, zemin katta yürütülen çalışmalar için yüklenici tarafın yalnızca basit tadilat izni bulunuyor. Ancak kat malikleri, bu yasal iznin aşılarak binanın taşıyıcı kolonlarına ve ana duvarlarına fiziki müdahale edildiğini öne sürdü. Yaşanan sarsıntılar sonrası olası bir çökme riskinden ve can güvenliklerinden endişe eden vatandaşlar harekete geçti.

ŞİKAYET SÜRECİ BAŞLATILDI

Apartman sakinlerinin aktardığına göre, tehlike arz ettiği iddia edilen bu durum karşısında çeşitli hukuki adımlar atıldı. Bina sakinleri; Alanya Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden resmi başvurularını yaptı. Kat malikleri, yetkililerin acilen söz konusu inşaatı denetlemesini ve taşıyıcı sistemde hasar olup olmadığının incelenmesini talep etti.

BASİT TADİLAT İZNİ NELERİ KAPSAR?

Mevcut imar yönetmeliklerine göre basit tadilat izni; boya, badana, fayans değişimi veya iç mekan dekorasyonu gibi taşıyıcı sistemi etkilemeyen yüzeysel onarımları kapsıyor. Kolon, kiriş veya taşıyıcı duvarlara yapılan ve binanın statik yapısını değiştiren her türlü ağır müdahale ise yeniden ruhsat gerektiren esaslı tadilat statüsünde değerlendiriliyor. Şikayet konusu vakalarda yerel yönetimlerin yapı kontrol birimleri, izinsiz statik müdahaleleri tespit etmesi halinde inşaatı mühürleme ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatma yetkisine sahip bulunuyor.