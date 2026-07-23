Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği yılın beşinci faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Başkan Fatih Karahan yönetiminde gerçekleşecek toplantıdan çıkacak sonuç, gelecek dönemin para politikası stratejilerini belirleyecek.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere ve AA Finans'ın beklenti anketine göre, piyasaların genel öngörüsü faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. 16 ekonomistin katılımıyla hazırlanan ankette, temmuz ayı politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağı tahmin ediliyor. Uzmanların yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Bu veri, yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir indirim beklentisinin korunduğunu gösteriyor.

KARAR METNİNDE HANGİ DETAYLAR ARANACAK?

Piyasalar sadece açıklanacak faiz oranına değil, toplantı sonrası yayımlanacak karar metnine de odaklanmış durumda. Metin içerisinde küresel jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisine olası yansımaları ve enflasyonla mücadele adımlarına dair verilecek mesajlar uzmanlar tarafından dikkatle incelenecek. TCMB, haziran ayında gerçekleştirdiği bir önceki toplantıda da bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

SABİT FAİZ POLİTİKASI PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut seviyelerde sabit tutması, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ediyor. Bu durum döviz kurlarında öngörülebilirliği artırmayı hedeflerken, bireysel ve ticari finansman maliyetlerinin bir süre daha yüksek seyretmesine neden oluyor. Yatırımcılar, bugünkü karar metnindeki ifadeler üzerinden önümüzdeki çeyrekte faiz indirim döngüsünün ne zaman başlayabileceğine dair somut ipuçları arıyor.