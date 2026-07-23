Antalya'nın önemli örtü altı tarım merkezlerinden Kumluca'da üreticiler, son dönemde artan elektrik kesintileri ve altyapı sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinde yaşanan enerji sorunları ve bürokratik engeller üretimi doğrudan tehdit ediyor.

Üreticilerin sulama ve iklimlendirme sistemlerini tamamen elektrikle çalıştırdığına dikkat çeken Kökçe, voltaj düşüklüklerinin ve ani kesintilerin mahsul kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi. Artan girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçilerin, bir de enerji altyapısındaki yetersizlikler yüzünden ekstra yük altına girdiği ifade edildi.

ÜRETİMDE ALTYAPI VE BÜROKRASİ ENGELİ

Bölgedeki elektrik altyapısının eski olması, tarımsal sulama motorlarında ve hassas ekipmanlarda ciddi arızalara yol açıyor. Bu durumun çiftçiye hem zaman kaybı hem de yüksek tamir maliyeti olarak yansıdığı aktarıldı. Öte yandan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin tarımsal elektrik aboneliği alırken karşılaştığı bürokratik zorlukların da süreci yavaşlattığı vurgulandı.

ÖRTÜ ALTI TARIMINDA ENERJİ NEDEN KRİTİK?

Akdeniz havzasında modern seracılık faaliyetleri, iklimlendirme ve damlama sulama sistemlerinin kesintisiz çalışmasına dayanıyor. Enerji nakil hatlarındaki dalgalanmalar sadece anlık duruşlara değil, sistemlerin elektronik beyinlerinin yanmasına da sebep olabiliyor. Bu tür altyapı sorunlarının çözülmesi, bölgesel gıda güvenliği ve tarımsal verimlilik açısından stratejik bir önem taşıyor.

ACİL YATIRIM TALEBİ

Kumluca tarımının ülke ekonomisi için taşıdığı değere işaret eden Ziraat Odası Başkanı Kökçe, enerji nakil hatlarının ve trafo kapasitelerinin acilen yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Eskiyen tesislerin modernizasyonu ve arızalara müdahale hızının artırılması, bölge çiftçisinin en temel beklentileri arasında yer alıyor. Abonelik süreçlerinin de üreticiyi yormayacak şekilde sadeleştirilmesi talep ediliyor.