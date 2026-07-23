Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl küresel çapta yaklaşık 866 milyon kişi, yani ortalama her 9 kişiden 1'i besin zehirlenmesi yaşarken, bu vakaların 1 milyon 520 bini ölümle sonuçlanıyor. Özellikle 5 yaş altı çocukları tehdit eden bu halk sağlığı sorunu, hava sıcaklıklarının yükseldiği yaz aylarında belirgin bir artış gösteriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Emre Uzun'un aktardığına göre, sıcak havalar gıdalardaki bakteri, virüs ve parazitlerin çoğalma hızını artırıyor. Toksinlerle kirlenmiş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan zehirlenme vakaları, gıdaların uygun olmayan saklama koşullarında bekletilmesiyle doğrudan ilişkili bulunuyor.

ZEHİRLENMEYİ ÖNLEMENİN TEMEL KURALLARI

Besin zehirlenmelerinden korunmanın en önemli adımını kişisel hijyen ve doğru gıda muhafazası oluşturuyor. Dr. Uzun, yemek hazırlıklarına başlamadan önce ve çiğ et temasının ardından ellerin en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması gerektiğini açıkladı. Çiğ ürünler ile pişmiş gıdaların aynı kesme tahtası veya ekipmanla hazırlanmaması, mutfakta çapraz bulaşma riskini ortadan kaldıran en kritik önlemler arasında gösteriliyor.

Et, tavuk ve balık ürünlerinin iç kısımları tamamen pişecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirten uzmanlar, pişmiş yemeklerin yaz sıcaklarında oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemesi uyarısında bulunuyor. Alışveriş sonrası çabuk bozulabilir ürünlerin vakit kaybetmeden buzdolabına yerleştirilmesi, ambalajı şişmiş veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin ise kesinlikle tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

TATİL BÖLGELERİNDE BUZLU İÇECEKLERE DİKKAT

Yaz aylarında sahil şeritleri ve turistik bölgelerde tüketilen dışarıdan alınmış gıdalar ile serinletici içecekler, üretim şartlarına bağlı olarak gizli tehlikeler barındırabiliyor. Dr. Uzun'un açıklamasına göre, menşei bilinmeyen kirli sularla hazırlanan buzlar, enfeksiyon taşıyan en yaygın unsurlardan biri konumunda. Bu durum, yaz sezonunda nüfus yoğunluğu artan Alanya ve çevre ilçelerdeki tatilciler için de yakından takip edilmesi gereken bir uyarı niteliği taşıyor.

Açıkta satılan sütlü tatlılar, et ve deniz ürünlerinin sıcak havalarda çok hızlı bakteri ürettiği belirtilirken, içme suyunun güvenilir kaynaklardan temin edilmesinin hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Dondurulmuş gıdaların ise tezgah üzerinde oda sıcaklığında değil, buzdolabı bölmesinde veya mikrodalga fırın yardımıyla çözdürülmesi gerekiyor.