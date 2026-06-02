Gazipaşa Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, Pazarcı Mahallesi’ndeki Gazipaşa Şehir Stadyumu’nun bulunduğu alanla ilgili hukuki süreci yeniden gündeme taşıdı.

Belediye yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 59 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın mülkiyetine ilişkin dava uzun yıllardır devam ediyordu. 1991 yılında belediye adına tescil edilen arazi, 2006 yılında yapılan imar düzenlemesiyle spor alanı olarak planlandı.

Ancak bazı hak sahipleri tarafından açılan tapu iptal davasında mahkeme belediye aleyhine karar verdi. Karar daha sonra Yargıtay incelemesinden geçti ve 13 Ekim 2025 tarihinde kesinleşti.

HİSSELİ ALAN İÇİN TAPU İPTALİ KARARI

Kesinleşen karar doğrultusunda, stadyumun yer aldığı taşınmazın 14 bin 550,60 metrekarelik bölümündeki belediye tapusunun iptal edilmesine ve bu kısmın davacı mirasçılar adına tesciline hükmedildi.

Kararın ardından hak sahipleri, 25 Şubat 2026 tarihinde Gazipaşa Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ortaklığın giderilmesini talep etti.

Dosyada, taşınmazın teknik olarak bölünebilmesi halinde aynen taksim edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi istendi.

STADYUM SATILACAK MI?

Süreçte en çok merak edilen konu stadyumun satışa çıkıp çıkmayacağı oldu. Ancak mevcut aşamada satış yönünde verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Mahkeme öncelikle taşınmazın bölünüp bölünemeyeceğini değerlendirecek. Bölünmenin mümkün görülmemesi halinde satış seçeneği hukuki süreç kapsamında gündeme gelebilecek.

Bu nedenle stadyumun satışına ilişkin nihai kararın, devam eden davanın sonucunda netleşmesi bekleniyor.

BELEDİYE UZLAŞI ARIYOR

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, belediyenin hak sahipleriyle görüşmeye açık olduğunu belirterek uzlaşma yolunun öncelikli seçenek olduğunu söyledi.

Yılmaz, belediyenin imkanları çerçevesinde ortak bir çözüm üretmek istediklerini ifade etti. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise mahkeme kararlarının uygulanacağını kaydetti.

STADYUMUN GELECEĞİ İLÇE İÇİN ÖNEMLİ

Gazipaşa Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, tesisin yalnızca kulüp için değil, ilçedeki çok sayıda genç sporcu için de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Yılmaz, dava konusu alanın stadyumun belirli bir bölümünü değil, taşınmazın tamamındaki hisseli mülkiyeti kapsadığını belirtti.

Plan değişikliği gibi olası adımların önce Gazipaşa Belediye Meclisi’nde, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, kısa sürede çözüm üretmenin kolay olmadığını ancak tarafların uzlaşabileceğine inandığını söyledi.

Başkan Yılmaz, “Gazipaşa hepimizin, hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.