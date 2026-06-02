Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, şarkıcı Nilüfer'in 5 Haziran'da yayımlayacağını duyurduğu "Sabaha Kadar" adlı esere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Açar, kendisinden habersiz yürütülen bu projeye karşı çıkarken, Nilüfer hakkında babasıyla geçmişte ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya attı.

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile telif hakları konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşayan Beste Açar, miras mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Nilüfer'in yeni şarkı projesinde yer almasını eleştiren Açar, yasal varis olarak kendi görüşlerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

YALOVA TERMAL OTELİ İDDİASI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş yıllara atıfta bulunan Beste Açar, çocukluk dönemine dair bir anısını paylaştı. Açar, sekiz yaşındayken babası Kayahan ile Nilüfer arasında bir ilişki olduğunu öğrendiğini öne sürerek, Yalova Termal Oteli'nde gerçekleşen bir konser gününü işaret etti.

Annesiyle birlikte bu olayı hiç unutmadıklarını ifade eden Açar, "Susmak kaybettirirmiş, artık konuşmak zamanı" sözleriyle avukatları aracılığıyla hukuki yollara başvuracağını aktardı. İddiaların odağındaki Nilüfer cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi.

23 YIL SONRA YENİ KAYAHAN ESERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türk pop müziğinin en önemli ikililerinden kabul edilen Kayahan ve Nilüfer'in müzikal iş birliği, son olarak 2003 yılında yayımlanan "Olur Mu Olur Mu" şarkısıyla dinleyicilere sunulmuştu. 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın arşivinde yer alan ve bugüne kadar hiç duyulmayan "Sabaha Kadar" isimli eser, tam 23 yıllık bir aranın ardından yeniden Nilüfer'in yorumuyla gün yüzüne çıkıyor.

Şarkının tanıtım sürecinde basına yansıyan açıklamalara göre Nilüfer, eserin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade etmişti. Usta sanatçıdan bugüne ulaşan yeni bir hikaye olarak nitelendirdiği şarkıyı seslendirmenin büyük bir heyecan yarattığını belirten Nilüfer, telif tartışmalarının gölgesinde kalan bu projeyi 5 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.