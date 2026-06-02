Soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, milletvekilleri dışındaki şüpheliler ve diğer eylemler yönünden soruşturma Antalya'da devam edecek.

PARA TALEBİ VE TESLİMİ İDDİALARI DOSYADA YER ALDI

Başsavcılık yazısında, soruşturma dosyasında bulunan beyanlar, HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği ifade edildi. İddialar arasında, adaylık süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi ve Ankara'da teslim edilmesi yer aldı.

Dosyada yer alan bazı ifadelerde, adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiği ve paranın Ankara'da teslim edildiği yönünde beyanların bulunduğu aktarıldı. Savcılık, bu iddiaların milletvekilleri yönünden değerlendirilmesi için dosyanın yetkili merci olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi.

HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz kayıtlarında, iddialara konu tarihlerde bazı şüphelilerin Ankara'da bulunduğu ve taraflar arasında iletişim trafiği tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu verilerin soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

GÖZALTI KARARI BULUNMUYOR

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, söz konusu isimler hakkında doğrudan gözaltı kararı verildiği veya verileceği anlamına gelmiyor. Mevcut aşamada savcılığın yaptığı işlem, milletvekilleri hakkında soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunması nedeniyle dosyanın yetkili makama sevk edilmesinden ibaret.

Hukuki süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı incelemesinin ardından nasıl bir yol izleneceği ilerleyen günlerde netleşecek.