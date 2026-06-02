Dokuz günlük bayram tatili, Alanya turizm sektöründe beklenen hareketliliği sağladı. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisi, hem konaklama tesislerini hem de ilçe ekonomisini canlandırdı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, kente gelen ziyaretçilere teşekkür ederek memnuniyetin en büyük hedefleri olduğunu açıkladı. Özcan'ın aktardığına göre, tatil kararı son dakikaya kalan turistler bile ilçedeki geniş yelpazeli tesislerde kendilerine yer bulabildi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI

Farklı gelir gruplarına hitap eden konaklama kapasitesi, Alanya'nın en önemli turizm avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Özcan, bölgenin sunduğu bu çeşitliliğin tatilciler için büyük bir fırsat yarattığını bildirdi. Bayram boyunca ilçe genelinde yaşanan yoğun hareketlilik, yaklaşan yaz sezonu beklentilerini de olumlu yönde etkiledi.

İÇ TURİZM HAREKETLİLİĞİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLİYOR?

Turizm sektöründeki hareketlilik yalnızca otellerle sınırlı kalmayıp, esnaftan ulaşıma kadar geniş bir ekonomik ağa etki ediyor. Özellikle ara tatillerde ve bayramlarda oluşan iç turizm talebi, tesislerin sezon öncesi nakit akışını düzenlemesinde hayati bir rol üstleniyor.

Sektör paydaşlarının bayram süresince gösterdiği özverili çalışmaya dikkat çeken Özcan, turizm kalitesinin daha da artırılması için kamuoyu ve bürokrasinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.