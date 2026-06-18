Gazipaşa’da orman kesim çalışmalarının sürdüğü sahada yaşanan kaza, bölgede üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre kepçe operatörü olarak görev yapan Mesut Aras’ın kullandığı iş makinesi, çalışma sırasında kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Bir süre sonra devrilen iş makinesinin altında kalan Aras ağır yaralandı. Çevrede bulunan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Mesut Aras’ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Özellikle eğimli ve zorlu arazilerde yürütülen orman kesim çalışmalarında iş makinelerinin güvenli kullanımına yönelik tedbirler yeniden gündeme gelirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.