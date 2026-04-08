ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'ATSO 144. Yıl Gazipaşa Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması', iş dünyası, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Gazipaşa'da düzenlenen törene, Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, ATSO Meclis Üyeleri ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı. Program kapsamında Gazipaşa ilçesinde 2023-2024 yılı ticari kazanç, kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde dereceye giren mükelleflere ödülleri takdim edildi.

'144 YILLIK BİR DAYANIŞMANIN DEVAMIYIZ'

Törenin açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, odanın köklü geçmişine vurgu yaparak, “Bundan 144 yıl önce iş insanları bir araya gelerek 'birlikten kuvvet doğar' diyerek bu yapıyı kurdu. Belki de bu yapının 144 yıl yaşayacağını hayal etmediler. Bugün o hayalin 144'üncü durağındayız" dedi. Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Hacısüleyman, iş dünyasının ülkeye katkısının önemine dikkati çekti.

'EKONOMİK OLARAK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Konuşmasında ekonomik gelişmelere geniş yer ayıran Hacısüleyman, son iki yıldır iş dünyasının ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Enflasyonla mücadele ediyoruz. Faizlerin yüksekliği, nakte erişimi zorlaştırıyor. Döviz kuru ihracatçılarımız için ayrı bir belirsizlik yaratıyor. Bunun yanında kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde yeni başlayan çatışmalar ekonomiyi doğrudan etkiliyor."

Artan maliyetlere dikkati çeken Hacısüleyman, “Petrol fiyatları ciddi oranda arttı. Lojistik maliyetleri yükseldi. Enerji ve tarımsal girdi maliyetleri artıyor. Tüm bunlar üretimi doğrudan etkiliyor" diye konuştu. İş dünyasına temkinli olunması çağrısı yapan Hacısüleyman, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Ancak hiçbir zaman karamsar değiliz. Üretmeye devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'GAZİPAŞA TARIMDA ÖRNEK BAŞARI YAKALADI'

Gazipaşa'nın tarım alanındaki başarısına dikkati çeken Hacısüleyman, ilçede yetiştirilen ürünlerin Türkiye için önemli bir örnek olduğunu belirterek, “Bir zamanlar 'yetişmez' denilen ürünler bugün Gazipaşa'da yetiştiriliyor ve ihraç ediliyor. Tropik ürünlerde önemli bir başarı yakaladınız. Bu başarı gerçekten takdire şayan" dedi.

'TURİZMDEN PAY ALMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİZE KARAR VERMELİSİNİZ'

Gazipaşa'nın turizm potansiyeline dikkati çeken Hacısüleyman, ilçenin bu alandaki yol haritasını belirlemesi gerektiğini ifade ederek, “Gazipaşa turizmden pay almak isteyip istemediğine karar vermeli. Turizmin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Önemli olan bu süreci doğru yönetmek" diye konuştu. Kontrollü turizm vurgusu yapan Hacısüleyman, “Doğal ve kentsel dokumuzu koruyarak turizmi geliştirmeliyiz. Yoğun betonlaşmadan kaçınmalıyız. Turizm; tarım, sanayi ve esnaf için de önemli bir pazardır" dedi.

'2050 GAZİPAŞA VİZYONU OLUŞTURULMALI'

Gazipaşa'nın geleceğinin planlanması gerektiğini belirten Hacısüleyman, tüm paydaşlara çağrıda bulundu: “Antalya için 2050 vizyonunu konuşuyoruz. Gazipaşa da 25 yıl sonrasını bugünden planlamalı. Tarımda, ticarette, şehirleşmede ve turizmde nerede olmak istediğinizi belirlemelisiniz. Kamu, sivil toplum ve vatandaşlarımız bir araya gelerek ortak bir vizyon oluşturmalı."



KAYMAKAM UĞUZ: DEVLET OLARAK YATIRIMCININ YANINDAYIZ

Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz ise ilçenin tarımsal gücüne dikkati çekerek, “Gazipaşa sadece bölgemizin değil, ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri. Ancak turizm başta olmak üzere diğer alanlarda da ciddi potansiyele sahip" dedi. Uğuz, yatırımcılara destek mesajı vererek, “Devlet olarak yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Üreten, istihdam sağlayan ve kazancını paylaşan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'VERGİ, ORTAK GELECEĞE GÜVENİN İFADESİ'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da konuşmasında verginin önemine değinerek, “Vergi sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda şehrimize ve ülkemize duyduğumuz güvenin en somut göstergesi" dedi. İş dünyasının şehrin kalkınmasındaki rolüne dikkati çeken Yılmaz, “Üreten, istihdam sağlayan ve kayıtlı ekonomiyle büyüyen her işletme güçlü bir şehrin temelidir" diye konuştu. Gazipaşa Belediyesi olarak yatırımcıların yanında olduklarını belirten Yılmaz, ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Tören, Gazipaşa ilçesinde 2023-2024 yılı ticari kazanç, kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerin takdim edilmesi ile sona erdi.