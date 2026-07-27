Gazipaşa'da bu yıl altıncısı organize edilen Toroslar Günnercik Yayla Şenliği, üç günlük programın ardından sona erdi. Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen organizasyon, hem yerel halkı hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri ağırladı. Şenlik alanında kurulan stantlar alışveriş imkanı sunarken, çocuklar için özel oyun alanları oluşturuldu.

Etkinlikler, bölgenin kültürel mirasını yansıtan geleneksel Yörük Göçü yürüyüşü ile başladı. Çankaya Belediyesi HOY-TUR

Halk Dansları Ekibi'nin gösterileriyle devam eden ilk günde, yerel sanatçılar Onur Demir ve Göksel Aslan sahne aldı. Akşam saatlerinde ise Türk Halk Müziği ustası Musa Eroğlu ve Tuğba Çimencan dinleyicilerle buluştu.

Konser esnasında Musa Eroğlu, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve eşi Şerife Yılmaz’ın 33'üncü evlilik yıldönümlerini kutlayarak katılımcılara sürpriz yaptı. Eğitmen Kadri Ergen yönetimindeki HOY-TUR ekibinin performansı dikkat çekerken, ilk gün programı geleneksel şenlik ateşinin yakılmasıyla noktalandı.

YARIŞMALAR VE BOZLAK KÜLTÜRÜ

Şenliğin ikinci gününde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli yarışmalar düzenlenerek dereceye girenlere ödülleri verildi. Akşam bölümünde yerel sanatçı Selçuk Metin'in ardından sahneye çıkan İsmail Altunsaray, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamasına göre, İç Anadolu'nun bozlak kültürünü yaşatan Altunsaray'ın performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

ŞENLİĞİN BÖLGE KÜLTÜRÜNE KATKISI NEDİR?

Toroslar üzerindeki yayla şenlikleri, Yörük kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasında kritik bir rol üstleniyor. Günnercik Yaylası'nda kurulan stantlar yerel ekonomiye canlılık kazandırırken, doğa ile iç içe gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar bölgesel turizm çeşitliliğini ve toplumsal dayanışmayı doğrudan destekliyor.

Organizasyonun son gününde, sabah saatlerinde doğaya yansıyan Atatürk silüeti vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Serbest zaman etkinliklerinin ardından program saat 15.30 itibarıyla sona erdi. Şenliğe Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Adnan Kaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.