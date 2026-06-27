Edirne'de 4 Ağustos 2025 tarihinde eşi Didem Örs Alacı (38) ve dokuz yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğarak yaşamdan koparan muhasebeci Ömer Gökhan Alacı'nın (41) yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı işlediği cinayetler nedeniyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'ta yaşanan olay, anne Meliha Örs'ün kızına akşam yemeği daveti için telefonla ulaşamaması üzerine ortaya çıkmıştı. Damadını arayan ancak şüpheli yanıtlar alan ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşırken, sanık Alacı bilekleri kesilmiş halde yaralı olarak bulundu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanan sanık hakkında hukuki süreç başlatıldı.

YASADIŞI KUMAR DETAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın arka planındaki maddi sorunların kaynağına dair önemli bir bulgu aktarıldı. Sanık Ömer Gökhan Alacı'nın, olaydan önce yasadışı bir kumar sitesinde dokuz yaşındaki oğlunun adını kullanarak 'Kaan6722' rumuzuyla hesap açtığı bildirildi. Bu durum, aile içi şiddete ve nihayetinde cinayete giden süreçteki ekonomik yıkımın yasadışı bahis kaynaklı olabileceğini göstererek davanın seyrini netleştirdi.

ACILI BABADAN ADALET VURGUSU

Davanın karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılan sanık, son sözü sorulduğunda söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. Mahkeme, sanığa 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' ile 'alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından en üst sınırdan ceza verdi. Kararın ardından konuşan baba Ahmet Örs, acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini ancak Türk adaletinin verdiği bu kararın kendilerini bir nebze olsun teselli ettiğini dile getirdi.