Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Kahyalar Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yaşanan altyapı yetersizliği ve hijyen sorunları, bölge esnafının büyük tepkisini çekiyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, tesisteki tuvaletlerin kapalı tutulması ve lağım sularının dışarı taşması, tonlarca gıda ürününün sevk edildiği alanda halk sağlığı için risk oluşturmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte hal içerisindeki kötü koku yoğunlaşırken, sinek ve haşere artışı da gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor. Vergilerini ve kira bedellerini düzenli olarak ödediklerini belirten hal esnafı, duruma müdahale etmeyen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sitem ediyor. Nakliyeciler ve esnaf, yetkililerin sessiz kalması nedeniyle çalışma şartlarının zorlaştığını dile getiriyor.

ESNAF VE ÇALIŞANLAR ZOR DURUMDA

Kahyalar Hali esnaflarından Hüseyin Kılınç, altyapı eksikliğinin ulaştığı boyutu detaylarıyla anlattı. Tuvaletlerin kapalı olması sebebiyle gece saatlerinde tesise gelen nakliye şoförleri ve işçilerin ihtiyaçlarını kasa aralarında gidermek zorunda kaldığını belirten Kılınç, her sabah bu atıkları temizlemekten yorulduklarını ifade etti. Kılınç ayrıca, gerekli önlemlerin alınmaması halinde salgın hastalık riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

GIDA GÜVENLİĞİ NEDEN RİSK ALTINDA?

Toptancı halleri, tarımsal üretimin tarladan tüketiciye ulaşmasındaki en kritik dağıtım merkezleri olarak işlev görüyor. Bu tür tesislerde standart dışı hijyen koşulları, sebze ve meyveler aracılığıyla patojen bakterilerin geniş kitlelere yayılmasına zemin hazırlayabiliyor. Gazipaşa'dan Türkiye'nin dört bir yanına, özellikle de turizm sezonunda Alanya ve çevresindeki tesislere yapılan sevkiyatlar göz önüne alındığında, Kahyalar Hali'ndeki bu problemin bölgesel bir halk sağlığı sorununa dönüşme ihtimali yakından takip ediliyor. Sorunun çözümü için ilgili belediye ve sağlık birimlerinin acil bir temizlik ve altyapı çalışması başlatması bekleniyor.