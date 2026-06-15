Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Yayımlanan genelge değişikliğine göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç gruplarının azami prim tutarlarında artışa gidildi.

Düzenleme kapsamında, standart araç grupları ve genel kullanım türleri için belirlenen azami prim tutarları, Haziran ayına kıyasla yüzde 2 oranında yükseltildi. Bu artış, poliçesini Temmuz ayında yenileyecek tüm bireysel araç sahiplerinin üst limitlerine yansıyacak.

TİCARİ ARAÇLARDA ARTIŞ YÜZDE 4 OLACAK

SEDDK tarafından yayımlanan genelge detaylarında, toplu taşıma ve ticari amaçla yolcu taşıyan araçlar için farklı bir tarife belirlendiği aktarıldı. Taksiler, 10-17 koltuklu minibüsler, 18-30 koltuklu küçük otobüsler ve 31 koltuk üzeri büyük otobüsleri kapsayan grupta standart artışa ilave olarak yüzde 2'lik bir ekleme daha yapıldı. Böylece ticari yolcu taşıtlarının Temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 4 seviyesine ulaştı.

POLİÇE YENİLEME SÜRECİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Yeni oranlar, 1 Temmuz 2026 tarihi ve sonrasında düzenlenecek tüm yeni poliçeler ile yenileme işlemlerinde bağlayıcı olacak. Sigorta şirketleri, SEDDK'nın belirlediği bu yeni tavan fiyatları aşamayacak ancak serbest piyasa koşulları gereği tavan fiyatın altında teklifler sunmaya devam edebilecek. Poliçe bitiş tarihi yaklaşan araç sahiplerinin, belirlenen yeni üst limitler devreye girmeden önce güncel tavan fiyatları göz önünde bulundurarak teklif değerlendirmesi yapması önem taşıyor.