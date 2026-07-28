Olayın ardından çevrede yaşayan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İddiaya göre ekipler olay yerine gelerek incelemede bulundu ancak sitedeki güvenlik kameralarının çalışmadığı belirtilirken, şüpheliyi tespit etmeye yarayacak herhangi bir görüntüye ulaşılamadığı öne sürüldü.

Mahalle sakinleri, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların bulunmasını isterken, sosyal medyada da yaşananlara tepki yağdı. Vatandaşlar, hayvanlara yönelik şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Soruşturma başlatılması bekleniyor

Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddiaları henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayın tüm yönleriyle araştırılması bekleniyor.