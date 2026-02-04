​ Emekli gazi polis Saim Köse, usta sanatçının gönüllere taht kuran eserlerini seslendireceği çok özel bir "Vefa Konseri" ile Alanyalılarla buluşuyor.

​ GÖNÜL KÖPRÜSÜ ALANYA’DA KURULUYOR

​ "Bozkırın Tezenesi" mahlasıyla Anadolu’nun sesini dünyaya duyuran Neşet Ertaş’ın anısına düzenlenen bu anlamlı gece hem bir vefa örneği hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Saim Köse’nin samimi yorumuyla Ertaş’ın ölümsüz türküleri, Alanya Kültür Merkezi’nde yeniden hayat bulacak.

​ Konserin ev sahipliğini yapan emekli gazi polis Saim Köse, bu anlamlı akşamla ilgili duygularını ve etkinlik detaylarını şu sözlerle dile getirdi: "Neşet Ertaş, bizim topraklarımızın kokusu, insanımızın sessiz çığlığıdır. Ben bir gazi polis ve bu kültüre sevdalı bir kardeşiniz olarak, büyük ustamızın mirasını yaşatmak ve onun o naif ruhunu Alanya’da hep birlikte yâd etmek istedim.

​ Bu konser sadece bir müzik dinletisi değil, usta sanatçımıza bir saygı duruşu, bir vefa borcudur. 'Gönülden gönüle giden o gizli yolu' bu akşam hep birlikte yürüyeceğiz. Alanya halkına armağan ettiğimiz bu özel konser için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Katılım tamamen ücretsizdir. ​ 5 Şubat Perşembe akşamı saat 19.30'da Alanya Kültür Merkezi (B Salonu) adresinde tüm türkü dostlarımızı, usta sanatçımızın hatırasını paylaşmak üzere bekliyorum. Anadolu’nun derin bağrından gelen o eşsiz tınılara ortak olmak isteyen tüm sanatseverleri bu özel geceye davet ediyorum."