TEZGAHTA ÜÇ HANELİ RAKAMLAR DEVRİ

​ Salı Pazarı’nda bu hafta etiketler el yaktı. Üretim alanlarının zarar görmesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar üç haneli rakamlara sabitlendi. Pazardaki güncel rakamlara göre; sarımsak 350 TL, sivri biber 180 TL, salatalık 150 TL, domates 100 TL, kabak 100 TL ve patlıcan 100 TL’den alıcı bekliyor. Özellikle sarımsağın 350 liraya ulaşması, vatandaşın en çok tepki gösterdiği kalemlerden biri oldu.

​ Ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84 olarak açıklayan TÜİK verileri ile pazarın gerçekliği arasında uçurum oluştu. Pazar esnafı ve vatandaşlar, açıklanan rakamların tezgahtaki sert artışları yansıtmadığını dile getiriyor.

​ EMEKLİ ‘AKŞAM PAZARI’ UMUDUNA KALDI

​ 20 bin liralık maaşla geçim mücadelesi veren emekliler, pazarın en hüzünlü kitlesi oldu. Tezgahlardaki fiyatları sadece uzaktan seyretmekle yetinen pek çok vatandaş, fiyatların bir nebze de olsa düşebileceği umuduyla akşam saatlerini beklemek üzere pazardan eli boş ayrıldı.