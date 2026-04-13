Oyunculuğu bıraktıktan sonra uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik, sürpriz bir projeyle yeniden setlere dönüyor. TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisi, hem konusu hem de prodüksiyon gücüyle şimdiden dikkat çekiyor.

DEV PRODÜKSİYONLU DİZİDE KRİTİK ROL

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hazırlanan dizide Özçelik, Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterini canlandıracak. Hikâyenin merkezinde, zorlu coğrafyalarda yürütülen operasyonlar ve Türk vatandaşlarının güvenliği yer alıyor.

TABİİ PLATFORMU İÇİN STRATEJİK YAPIM

TRT Tabii’nin son dönemde yerli ve güçlü hikâyelere yönelmesi, bu projeyle daha da görünür hale geliyor. “Operasyon Alesta”, aksiyon ve dram unsurlarını bir araya getirirken, devlet destekli yapım olmasıyla da dikkat çekiyor.