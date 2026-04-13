​SAHADA "BİRLEŞ ALANYA" DAYANIŞMASI

​Alanya Belediyesi'nin şehir merkezinde yürüttüğü kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yakından takip eden İlçe Sekreteri Mehmet Can Karagöz, personelle bir araya gelerek hem moral verdi hem de ikramlarda bulundu.

​Ziyaret sırasında sadece belediye ekiplerinin değil, bölge esnafının da işçilere destek olduğunu vurgulayan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

​"Atatürk Bulvarı’nda başlayan asfalt serim işlerini yerinde takip ederek, canla başla çalışan personelimize kolaylıklar diledik. Aynı şekilde bölge esnafımızın da personelimize destek ve ikramlarda bulunduğunu gördük. İşte bu tam olarak arzu ettiğimiz 'Birleş Alanya' tablosudur."

​"SABRIMIZ ÖMÜRLÜK YATIRIMLAR İÇİN"

​Çalışmalar sırasında yaşanan geçici zorlukların kalıcı bir konfor için olduğunu belirten Karagöz, Alanya halkının desteğinin önemine değindi. Karagöz, "Elbette fedakarlık gerekecek, elbette zorluklar olacak; ancak el birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Bugünkü sabrımız, ömürlük yatırımları şehrimize kazandıracak," dedi.

​Alanya Belediyesi’nin kesintisiz bir mesai harcadığını belirten Karagöz, asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini müjdeledi. Şehrin çehresini değiştirmek adına belediyenin tüm birimleriyle "harıl harıl" çalıştığını ifade eden Karagöz, modern ve tertemiz bir Alanya için dayanışma ruhunun süreceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi