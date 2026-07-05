Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, geleceğe yatırım niteliği taşıyan isimleri kadroya katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda uzun süredir gündemde bulunan Aral Şimşir transferinde tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

4 Yıllık Anlaşma Sağlandı

Edinilen bilgilere göre bordo-mavili kulüp ile Aral Şimşir arasında 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Transferin resmiyet kazanması için Midtjylland ile yürütülen bonservis görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.

15 Milyon Euroluk Teklif

Trabzonspor'un, Danimarka ekibine bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro değerinde resmi teklif sunduğu ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği öğrenildi.

Kampa Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Bordo-mavili yönetimin, transfer sürecini en kısa sürede tamamlayarak Aral Şimşir'i yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeyi planladığı belirtildi. Teknik heyetin de genç oyuncunun hazırlık kampında takıma adapte olmasını istediği ifade edildi.

Hem kanatlarda hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Aral Şimşir'in, hızı, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Taraftarlar ise transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasını heyecanla bekliyor.