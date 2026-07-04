İki yıl önce Las Vegas'ta verdiği konser serisiyle sahnelere veda eden 38 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, uzun bir aranın ardından Formula 1 dünyasıyla bir araya geldi. McLaren Racing takımının merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ünlü isim, takımın CEO'su Zac Brown ile F1 pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile bir araya gelerek hayatındaki yeni döneme dair açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında aktarılan bilgilere göre Adele, eski eşi Simon Konecki'den olan 13 yaşındaki oğlu Angelo'nun karting sporuna duyduğu ilgiyi paylaştı. Oğlunun merakı üzerine anne olarak karting alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirten şarkıcı, bu sürecin çocuğuyla arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

ŞÖHRET FİKRİNE HİÇ ALIŞAMADI

Sohbet esnasında 2025

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris'in müziğe dair sorusunu yanıtlayan Adele, artık çok sık şarkı söylemediğini dile getirdi. Şöhretin getirdiği zorluklarla mücadele ettiğini belirten sanatçı, mesleğinin doğasını eleştirerek, "Şarkıcılığın benim işim olması gerçekten saçma geliyor. Ben bunun gerçekleşeceğine hiçbir zaman inanmamıştım" ifadelerini kullandı.

Tottenham'da büyüyen bir genç kız olarak küresel çapta bir kariyer yapma ihtimalini her zaman düşük gördüğünü vurgulayan şarkıcı, ünlü olma fikrinin kendisini genel anlamda rahatsız ettiğini sözlerine ekledi. Kariyeri boyunca 16 kez Grammy Ödülü kazanan Adele, müzikal yeteneğini artık kendi performansları yerine yeni yetenekler keşfetmek amacıyla kullanmayı planladığını duyurdu.

MYSPACE'TEN DÜNYA YILDIZLIĞINA UZANAN KARİYER

Adele'in müzik endüstrisindeki yükselişi, 2004 yılında okul projesi için kaydettiği üç şarkılık demonun MySpace platformuna yüklenmesiyle başlamıştı. Bu dijital keşif, 2006 yılında bağımsız plak şirketi XL Recordings ile yapılan sözleşmenin kapısını aralamış ve dünya çapında 120 milyonu aşan albüm satışıyla sonuçlanmıştı.

Yaklaşık 220 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu bilinen şarkıcı, 2018 ile 2021 yılları arasında yaptığı ilk evliliğini sonlandırdıktan sonra spor menajeri Rich Paul ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Sanatçının günümüzde müzik endüstrisinden ziyade annelik rolüne ve kişisel hayatına odaklanmayı tercih ettiği görülüyor.