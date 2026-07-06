Alanya'da meydana gelen trafik kazası can aldı. Çevre yolu üzerindeki Telekom Kavşağı'nda otomobilin çarptığı 54 yaşındaki yaya Sait Döner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde yaşandı

Kaza, 6 Temmuz gecesi saat 01.45 sıralarında Çevre Yolu Telekom Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. (37) yönetimindeki 70 ACF 841 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Döner'e çarptı. İddiaya göre, yaya yolun yaya geçidi bulunmayan bölümünden karşıya geçmeye çalışıyordu.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Döner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerinden ayrıldı

Kazanın ardından sürücü Y.B., aracıyla olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra kendi isteğiyle Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olan sürücü, ilk ifadesinde kazanın ardından şoka girdiğini ve bu nedenle olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi

Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili adli soruşturma sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ve diğer deliller de değerlendiriliyor.