Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden 34 yaşındaki Neymar, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından alınan bu karar, spor dünyasında geniş yankı buldu.

Brezilya basınından Globo'nun aktardığına göre, yıldız oyuncu maç sonrasında yaptığı açıklamada kesin kararını kamuoyuyla paylaştı. Neymar, veda konuşmasında "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullanarak milli formaya veda etti.

TARİHE GEÇEN İSTATİSTİKLER

"Sambacılar" lakaplı Brezilya milli takımıyla 130 resmi maça çıkan deneyimli forvet, rakip fileleri 80 kez havalandırdı. Bu istatistikle milli takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduran Neymar, Pele'nin 77 gollük köklü rekorunu da geçerek adını tarihe yazdırmıştı.

BREZİLYA İÇİN BİR DEVRİN SONU

Brezilya formasıyla uzun yıllar mücadele eden yetenekli oyuncunun ayrılığı, milli takımda bir jenerasyon değişiminin habercisi olarak değerlendiriliyor. Neymar'ın ulaştığı 80 gollük erişilmesi güç seviyenin, Brezilya futbol istatistiklerinde uzun süre zirvede kalması bekleniyor.