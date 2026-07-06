Gülşen, meslektaşı Umut Akyürek hakkında şeref, haysiyet ve onurunu zedelediği iddiasıyla 5 milyon liralık manevi tazminat davası başvurusunda bulundu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçe ile başlayan hukuki süreç, sanat dünyasındaki tartışmaları yargıya taşıdı.

Olayların fitili, Umut Akyürek’in kızı Melek Bal Ertuğrul’un dedesinin cenazesinde çektiği bir videoyu sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşmasıyla ateşlenmişti. Gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Akyürek, gençlerin davranış bozukluklarında Hadise ve Gülşen gibi isimlerin kötü örnek oluşturduğunu öne sürmüştü. Bu iddiaların ardından ilk hukuki hamle, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 60 bin liralık manevi tazminat talep eden Hadise'den gelmişti.

DAVA DİLEKÇESİNDE İTİBAR SUİKASTI VURGUSU

Hadise'nin başlattığı hukuki sürecin ardından Gülşen de avukatı Emek Emre aracılığıyla yargı yoluna başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Akyürek’in kamuoyunun gündeminde kalmak amacıyla Gülşen’in popülerliğinden faydalanmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçede, Gülşen'in sahne şovları dışında oldukça mazbut bir aile yaşantısı olduğu belirtilerek, yapılan açıklamaların sanatçının eşini ve küçük çocuğunu yıpratma amacı taşıdığı aktarıldı.

Ayrıca, Akyürek’in kızının bizzat verdiği ifadelerde Gülşen'i rol model almadığını söylemesine rağmen bu suçlamaların yöneltilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede, Gülşen'in toplum önündeki saygınlığını hedef alan ifadeler nedeniyle 5 milyon lira tazminat talep edildiği bildirildi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA HUKUKİ ÇERÇEVE

Türk Borçlar Kanunu kapsamında açılan manevi tazminat davalarında, talep edilen tutarların belirlenmesi belirli hukuki kriterlere dayanıyor. Hukuk normlarına göre, şeref ve haysiyete yönelik saldırılarda mahkemeler; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, olayın ağırlığını ve kamuoyundaki yansımalarını dikkate alarak bir tazminat bedeline hükmediyor. Hadise'nin 60 bin liralık talebine karşılık Gülşen'in doğrudan 5 milyon liralık başvuru yapması, davanın seyrinde tarafların uğradığını iddia ettiği manevi zararın boyutunu mahkemenin nasıl değerlendireceği konusunu öne çıkarıyor.

AKYÜREK'TEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT

Öte yandan Umut Akyürek, hakkında açılan davalara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayımladı. Hadise'nin 60 bin liralık davasına atıfta bulunan Akyürek, isim vermeden yaptığı paylaşımda eleştirilerini sürdürdü. Akyürek'in "Ne mutlu bana, seksle değil sesimle var oldum" şeklindeki ifadeleri, taraflar arasındaki gerilimin hukuki sürecin ötesinde de devam edeceğine işaret ediyor.