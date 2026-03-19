Altın fiyatları düşerken yatırımcı kararsız… İslam Memiş’e göre bu geri çekilme geçici olabilir. Özellikle Alanya’da düğün sezonu yaklaşırken “şimdi alınır mı?” sorusu yeniden gündemde.

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert geri çekilme, piyasada kafa karışıklığı yarattı. Gram altın gerilerken yatırımcıların bir kısmı beklemeye geçti, bir kısmı ise alım fırsatı kolluyor. Finans analisti İslam Memiş ise bu düşüşlerin arkasındaki nedenlere dikkat çekerek farklı bir tablo çizdi.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Memiş’e göre piyasadaki düşüşün nedeni sanıldığı gibi sadece faiz kararları değil. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararlarının zaten fiyatlandığını belirten Memiş, asıl etkinin başka bir noktadan geldiğini söyledi.

“Burada sürpriz yoktu” diyor ama mesele o değil gibi…

Asıl baskının petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ifade eden Memiş, son dönemde emtialar arasında dikkat çeken bir ilişki oluştuğunu dile getirdi.

PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞÜYOR

Brent petrolün 110 dolar seviyelerinde seyrettiğini hatırlatan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Petrol yükseldikçe altın ve gümüş baskılanıyor. Artık altına bakarken petrolü de takip etmek gerekiyor.”

Son haftalarda petrol ile değerli metaller arasında ters yönlü bir hareket oluştuğunu söyleyen Memiş, yatırımcıların sadece altına odaklanmasının yeterli olmadığını vurguladı.

JEOPOLİTİK GERİLİM SATIŞ GETİRİYOR

Küresel risklerin arttığına dikkat çeken Memiş, savaş ihtimallerinin yatırımcı davranışını değiştirdiğini belirtti. Bu süreçte birçok yatırımcının nakit ihtiyacı nedeniyle altın sattığını ifade etti.

Birçok kişi “güvenli liman” diye almıştı ama…

Teminat çağrıları ve likidite ihtiyacı, piyasada satış baskısını artırıyor. Bu da fiyatların aşağı gelmesine neden oluyor.

“BU DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI”

Memiş, geri çekilmeyi net şekilde bir fırsat olarak gördüğünü söyledi:

“Elime nakit geçse alırım. Dün aldım, bugün yine alırım. Bu fiyatlar birkaç ay sonra ucuz kalacak.”

Özellikle fiziki altın tarafında işçilik maliyetlerinin düşmesi de yatırımcı için ayrı bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

6000 DOLAR SENARYOSU

Uzun vadede altın için yükseliş beklentisini koruyan Memiş, dikkat çeken bir tahminde bulundu:

“Ons altında 6000 dolar hedefi hâlâ masada.”

Ancak bu yükselişin ardından sert bir düzeltme gelebileceğini de ekliyor. Yani yükseliş kadar düşüş riski de var.

PETROL İÇİN KRİTİK UYARI

Petrol fiyatlarının artık ekonomik verilerden çok jeopolitik gelişmelere bağlı hareket ettiğini belirten Memiş, 150 hatta 200 dolar senaryolarının konuşulduğunu ifade etti.

Bu da dolaylı olarak altın fiyatlarını baskılamaya devam edebilir.

GRAM ALTINDA 10 BİN TL İDDİASI

Gram altın için de dikkat çeken tahminlerde bulunan Memiş, ilerleyen süreçte 10.000 TL seviyelerinin görülebileceğini ancak ardından sert bir geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

Yani kısa vadede dalga, uzun vadede yön yukarı gibi… ama düz bir yol yok.

2026 İÇİN DALGALANMA UYARISI

Memiş’e göre 2026 yılı piyasalar açısından oldukça oynak geçecek. Sağlıklı ve istikrarlı yükselişler yerine sert iniş çıkışlar görülebilir.

Bu da özellikle küçük yatırımcı için risk anlamına geliyor.

Alanya’da düğün yapacaklar, borç kapatacaklar, birikim yapanlar… herkes aynı soruyu soruyor: “Şimdi mi almalı, beklemeli mi?”

Cevap net değil. Ama piyasadaki hareketlilik şimdiden hissediliyor.